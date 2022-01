Musicista riconosciuto nel mondo, il Comune di Lanciano premia il Maestro Matteo Cicchitti

Sarà premiato domani dall’amministrazione comunale, alle ore 12, nella sala “Benito Lanci” della Casa di Conversazione, il Maestro Matteo Cicchitti. Il riconoscimento va a lui per l’importante lavoro musicale fatto negli anni a livello nazionale e internazionale.

Il premio, che il Comune di Lanciano ha voluto dare al suo giovane concittadino, arriva insieme all'uscita del nuovo cd di Cicchitti prodotto dall’importante casa discografica olandese Challenge Classics, un grande lavoro discografico che si divide in sei sonate per violino, violoncello e violone e fa rivivere le musiche del compositore viennese Georg Christoph Wagenseil.

L’artista frentano, classe 1979, è un musicista noto per il rigore nella pratica esecutiva storica della musica delle varie epoche: rinascimento, barocca e classica. All'attività di strumentista ha affiancato quella di direttore artistico e musicale. Fondatore di Musica Elegentia, gruppo da cui origina l’omonima associazione culturale musicale, fin da piccolo ha mostrato grande inclinazione nell'esecuzione di musica antica su strumenti d’epoca. Ha poi affinato negli anni la sua arte musicale applicando una lettura filologica alle musiche interpretate usando tecniche documentate dai trattati d’interpretazione musicale delle stesse epoche. Il suo album sarà distribuito in tutto il mondo.