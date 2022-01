Il tour per il ventennale del musical Notre Dame de Paris farà a tappa a Lanciano

Farà tappa a Lanciano, dal 22 al 24 luglio, al Parco Villa delle Rose, il tour che celebra il ventennale dall’esordio sulle scene italiane del musical Notre Dame de Paris.

Il 14 marzo 2002 debuttava al GranTeatro di Roma, costruito appositamente per l’occasione per volontà di David Zard, l'opera divenuta celebre in tutto il mondo, a quattro anni dall'esordio sulle scene francesi. In Notre Dame de Paris le incredibili musiche di Riccardo Cocciante portano in scena il romanzo di Victor Hugo il cui adattamento è stato curato da Luc Plamondon per la versione francese e da Pasquale Panella, per quella italiana.

E, in occasione del tour del 2022, lo show prodotto da Clemente Zard con la collaborazione di Enzo Product Ltd e curato da Vivo Concerti, vedrà salire sul palco l’intero cast originale del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. Per l’occasione, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni rispettivamente nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

"Notre Dame de Paris è l’opera popolare che ha segnato un enorme cambiamento nell’intrattenimento e nel teatro italiano, soprattutto anche in quello mondiale - dice Clemente Zard -. Racconta una storia senza tempo, che può essere apprezzata da generazioni molto diverse tra loro e ha un fascino incredibile ancora dopo vent'anni. La considero la più grande eredità di mio padre, David Zard, che l’ha fortemente voluta e che non si è fermato superando qualunque ostacolo pur di portarlo in scena in Italia, arrivando addirittura a far costruire un teatro ad hoc a Roma. Il Maestro Cocciante è il cuore pulsante di questo spettacolo, che quest’anno andrà in scena per l’ultima volta con il cast originale: sono artisti incredibili che hanno lasciato un segno in tutti i personaggi dell’opera e vederli tutti insieme sul palco ogni volta è come se fosse la prima. È un’emozione poter far parte di questa avventura, e lo è ancora di più in un periodo come questo, in cui il settore dello spettacolo è messo a durissima prova. Sarà un inno di rinascita per tutti".

"Sono trascorsi vent’anni dalla prima rappresentazione italiana ma la forza, la maestosità e la grandezza di quest’opera popolare sono quelle del primo giorno - sottolinea Riccardo Cocciante -. Notre Dame de Paris parla dell’anima umana, che è eterna e soffre, ieri come oggi, per amore e per le ingiustizie. Racconta dell’incapacità di accettare l’altro, il diverso da noi. L’essere umano si evolve ma i sentimenti e le dinamiche di cui è vittima e carnefice allo stesso tempo restano i medesimi perché appartengono alla sua natura fallibile. La forza di Notre Dame de Paris proviene anche dal pubblico che continua ad appassionarsi alla storia di Esmeralda e Quasimodo, due diversi che lottano per essere amati e amare".

I biglietti per le date di Lanciano, la cui organizzazione è curata da Best Eventi, saranno disponibii dal 14 gennaio su Ticketone e Ciaotickets.