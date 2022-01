Massima sicurezza al Fenaroli, installati 4 sanificatori anti Covid

Quattro arieggiatori/sanificatori che lavorano 24 ore al giorno. Sono questi i nuovi dispositivi certificati dal Ministero della Salute a lavoro al teatro Fenaroli di Lanciano dai primi giorni del 2022.

Questi apparati, che aumentano così i parametri di sicurezza anti Covid del teatro, vanno oltre i tradizionali sistemi di purificazione dell'aria, combinando tecnologie all'avanguardia come la generazione di ioni, il filtro sigillato, superiore agli standard Hepa, e l'ossidazione fotocatalitica. Si tratta di un sistema che purifica e sanifica l’aria e le superfici degli spazi interni grazie a una combinazione esclusiva di tecnologie all’avanguardia.

Fortemente voluti dall’amministrazione comunale, acquistati grazie ai residui del fondo Covid, daranno una sicurezza in più a chi vuole godersi uno spettacolo teatrale o un bel concerto anche in questo periodo di pandemia. Il prossimo appuntamento con la stagione di Prosa è in programma per venerdì 14 gennaio [LEGGI QUI].