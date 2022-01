Bonus Giovani, da oggi anche per i quattordicenni

Il “Bonus Giovani” per il “Settore Cultura, Sport, Turismo” è stato esteso anche ai ragazzi, residenti a Lanciano, di età compresa dai 14 ai 18 anni (nati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007), in aggiunta alla precedente fascia 19-26 anni che già stava beneficiando del contributo di 55 euro.

Rimodulato ed ampliato anche il periodo che decorre (per la fascia di età dai 14 ai 18 anni) dal 13 gennaio 2022 e si concluderà per tutte le fasce d’età (14-26 anni) il 28 febbraio 2022.

Con delibera assunta il 31 dicembre 2021, l’Amministrazione comunale ha voluto estendere il contributo agli acquisti nel settore della Cultura, Sport e Turismo ad una platea ancora più ampia e giovane. L’intenzione dell’amministrazione è di favorire il recupero della socialità ed il benessere psicofisico dei ragazzi, al contempo cercando di rilanciare e sostenere l’economia e gli operatori locali del settore culturale, sportivo e turistico, già gravemente penalizzati dalle misure restrittive dalla fase pandemica Covid 19. È importante ricordare che si tratta di un contributo in forma automatizzata, a favore di tutti i ragazzi, a questo punto dai 14 ai 26 anni, che siano residenti nel Comune di Lanciano. I giovani compresi in questa fascia di età sono iscritti d’ufficio tra i beneficiari, non devono presentare alcuna domanda, possono usufruire del bonus accedendo direttamente ai negozi ed alle attività convenzionate con il Comune di Lanciano. Il Bonus è pari a 55 euro per tutti, non frazionabile, ovvero spendibile in unica soluzione, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi culturali, sportivi e turistici quali libri, cartoleria, acquisti di beni nei negozi di musica, biglietti ed abbonamenti a cinema ed organizzazioni producenti spettacoli teatrali, acquisti nelle agenzie viaggi, abbigliamento e attrezzature nei negozi di sport, utilizzo di palestre ed impianti natatori/piscine.

“Ringrazio il sindaco Filippo Paolini e tutti i colleghi di giunta per il sostegno e la partecipazione attiva alle delibere dell’ultimo giorno dell’anno, particolarmente intenso. - commenta l’assessore alla Cultura, Danilo Ranieri - Ho notizie che il bonus abbia avuto un discreto avvio “natalizio” nella fascia d’età 19-26 anni, utilizzato da diversi ragazzi, in vario modo, anche per l’acquisto di testi universitari. Adesso abbiamo ampliato la platea dei beneficiari ai giovanissimi che abbiano dai 14 ai 18 anni. Sono molto fiducioso che, nonostante il periodo non sia favorevole, i ragazzi sapranno essere bravi ed attenti consumatori. Personalmente comprerei libri. Ma anche musica, mini pacchetti viaggi spendibili anche in primavera, oppure abbonamenti utilizzabili anche nel tempo. Oppure un bel regalo ai propri genitori, ai nonni, agli affetti più cari. Quello dell’amministrazione comunale - conclude - è un piccolo contributo, ma a margine di un grande e sincero augurio di buona vita ai nostri ragazzi, affinché il loro futuro sia sempre florido, se possibile anche di cultura, sport e di ponderata tranquillità”.