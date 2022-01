"Nuove chiavi elettroniche per il portone", la tentata truffa in un palazzo di viale Cappuccini

“Si è presentato in modo impeccabile. Ben vestito, distinto e parlando un perfetto italiano senza alcuna inflessione dialettale dicendo che era d’accordo con l’amministratore per un fantomatico cambio chiavi”. Parte così l’ennesima truffa, questa volta non riuscita, di chi prova ad infilarsi nei palazzi del centro spacciandosi per tecnico, specialista, incaricato, ma in realtà è solo alla ricerca di soldi.

Questa volta è accaduto in viale Cappuccini. “L’uomo, già nell’ingresso del palazzo - racconta una inquilina a Zonalocale - dicendomi di essere già d’accordo con l’amministratore e presentandosi come tecnico di una nota ditta di Lanciano, ha provato a convincermi ad acquistare delle nuove chiavi moderne ed elettroniche per sostituire la serratura del portone d’ingresso. Io ho preso tempo e, una volta contattato l’amministratore di condominio, ho capito la truffa”.

Una tecnica già nota, ma con particolari, nomi e dettagli credibili, soprattutto se tra le vittime, come spesso accade, ci sono degli anziani.

“A noi è successo in viale Cappuccini - riferisce ancora l’inquilina - ma non escluderei che il signore in questione abbia girato e continui a girare anche altrove. Posso solo consigliare a tutti la massima attenzione”.