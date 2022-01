Tentata rapina al bar Micolucci: malvivente messo in fuga dal proprietario

È un inizio di nuovo anno segnato dalle rapine nell'area di Lanciano. L'ultimo episodio è di oggi pomeriggio, quando un uomo, con il volto coperto, alle 15.30 circa è entrato nel Bar Micolucci di viale Cappuccini.

Il rapinatore si è diretto verso la cassa e, puntandogli contro una pistola, ha intimato al titolare di consegnargli l'incasso. Quest'ultimo, resosi conto che l'arma impugnata dal malvivente era finta, si è ribellato, dicendo all'uomo di andar via. Il barista ha opposto resistenza alle pressanti richieste del rapinatore che, capito che non c'era nulla da fare, è fuggito via, correndo verso lo stadio. Il tentativo di inseguimento non ha dato gli esiti sperati, perchè il rapinatore è riuscito a far perdere le sue tracce.

Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine che si sono messe alla ricerca del presunto rapinatore seriale. Con quello fallito questa pomeriggio sono cinque i colpi dall'inizio dell'anno. I primi due sono avvenuti il 3 gennaio a Lanciano [LEGGI], poi, all'Epifania, altre due rapine a Santa Maria Imbaro e Marcianese [LEGGI].