Gli animali della foresta colorano il reparto di Pediatria del Renzetti

Un allegro coccodrillo, una simpatica scimmietta, la giraffa, la zebra, un sorridente leone re della foresta ed un ippopotamo che fa felice il bagnetto sono apparsi nei giorni scorsi sulle pareti del reparto di Pediatria dell’ospedale Renzetti di Lanciano a far compagnia ai piccoli pazienti.

L’idea è partita dal personale sanitario che ha deciso di autotassarsi per dare colore al reparto. E così grazie alla generosità di medici, infermiere e ausiliarie la degenza dei piccoli ospiti sarà più gradevole e allegra, soprattutto in un periodo difficile come questo.