"Il silenzio grande", torna la prosa al teatro Fenaroli

Torna in teatro lo spettacolo scritto da Maurizio de Giovanni “Il silenzio grande”, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia. L’appuntamento è per venerdì 14 gennaio, alle 21, al teatro Fenaroli di Lanciano per la stagione di prosa 2021/2022.

Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie televisive da “ I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” fino a “Mina settembre”. Questa bellissima commedia in due atti, prodotta dal Teatro Diana di Napoli, vede come protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea guidati dall’intensa e originale regia di Alessandro Gassmann.

Biglietti in vendita al botteghino del teatro 12, 13 e 14 gennaio dalle ore 16.30 alle 19.30 e online sul circuito ciaotickets.com. Per accedere al teatro è necessario il green pass rafforzato e la mascherina FFP2