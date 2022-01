Ritorno in classe, screening della popolazione scolastica dai 3 ai 18 anni

È dedicata alla popolazione scolastica dai 3 ai 18 anni lo screening per il contenimento dei contagi da Covid nelle scuole.

Domani, sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, nel padiglione 1 di Lancianofiera, tamponi rapidi, antigenici, alla popolazione scolastica (alunni e famiglie, personale scolastico).

Tenuto conto dell'aumento significativo dei casi di contagio da Covid-19 e per il rientro a scuola in sicurezza, in collaborazione con la Asl 2, questa campagna di screening, con tamponi antigenici, sarà dedicata alla popolazione scolastica, famiglie e personale scolastico per il controllo e per il contenimento della diffusione del virus nella fascia d’età dai 3 ai 18 anni. Restano fuori bambini, famiglie e personale scolastico della fascia d’età 0-3 anni.

Domani, sabato 8 gennaio, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e domenica 9 gennaio dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.