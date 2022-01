Madonna (Pd) attacca la giunta Paolini: "Slogan propagandistici ma poca concretezza"

“La recente comunicazione sul finanziamento ottenuto sulla rigenerazione del quartiere di Olmo di Riccio per 3,5 milioni di euro come eredità progettuale dell’amministrazione Pupillo è un altro regalo per l’amministrazione Paolini che si troverà a gestire milioni di euro in arrivo, progettazioni in essere ed un lavoro che, se non disperso, porterà nuovi e pesanti investimenti in città”. A dirlo è Rosetta Madonna, coordinatrice cittadina del Partito Democratico dopo la comunicazione ufficiale del fondo ottenuto.

“Tuttavia - prosegue nella nota - le prime mosse della nuova amministrazione, se da una parte fanno giustizia ad alcuni ritornelli propagandistici usati negli anni passati, dall’altro rappresentano un aggravio per le casse comunali. È assolutamente indecente l’aumento volontario delle indennità del 15% rispetto alla Giunta Pupillo: significa che gli attuali amministratori peseranno per oltre 50 mila euro l’anno in più sulle casse comunali. È assordante il silenzio di chi, negli anni passati, - sottolinea - ha invece spesso parlato delle indennità degli amministratori da tagliare. Assordante anche il silenzio sulle 3 rapine nel giro di poche settimane, 2 nello stesso giorno: pensavamo che con l’istituzione dell'assessorato alla Sicurezza si sarebbe risolto tutto”.

Bocciata anche la delibera sui parcheggi gratuiti per oltre un mese, poi ritirata, che “dà l’idea di una navigazione al buio, più che a vista, schiacciata tra promesse elettorali e false ricette”.

“Per non parlare del “Bonus Giovani” una misura anche apprezzabile se non fosse che la misura dei 55 euro di buono per i più giovani con speciali fondi Covid, venga ad essere ideata da chi ha sempre criticato il ricorso ai “bonus” e che da una parte si danno soldi ai giovani e dall’altra gli amministratori si mettono in tasca indennità maggiorate. Per queste considerazioni - conclude Rosetta Madonna - ci sentiamo di consegnare idealmente del carbone per l’arrivo dell’Epifania alla nuova Giunta perché i regali arrivati sono frutto del lavoro della passata amministrazione”.