Scuole, prima della riapertura nuovo screening di massa a Lanciano

Rientro a scuola in sicurezza a Lanciano con la campagna di screening in programma prima della riapertura dei plessi scolastici prevista per lunedì 10 gennaio. Come annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale, sabato 8 e domenica 9 gennaio il personale delle scuole, gli alunni e le loro famiglie, potranno sottoporsi a tamponi rapidi e gratuiti. Sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30, il personale sanitario effettuerà i tamponi nel padiglione n.1 dell'Ente Fiera Lanciano in Contrada Iconicella.

"L'amministrazione comunale – dichiara il sindaco Filippo Paolini - tenuto conto dell'aumento significativo dei casi di contagio da Covid-19 e per il rientro a scuola in sicurezza, organizza, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale 02, una campagna di screening, con tamponi antigenici, dedicata alla popolazione scolastica, famiglie e personale scolastico per il controllo e per il contenimento della diffusione del virus.

Spero – aggiunge il primo cittadino – che venga data la massima diffusione a tale iniziativa, colgo l'occasione per ringraziare quanti collaborano per l'ottenimento del miglior risultato possibile e plaudo le associazioni di volontariato, una parte dei dipendenti e consiglieri comunali volontari, il Centro Elaborazione dati e Protezione Civile del Comune, che rappresentano la nostra forza e che stanno mettendo in campo tutte le azioni possibili per fornire il miglior servizio possibile alla popolazione".