Scuole chiuse 7 e 8 gennaio, nuovo screening di massa

Sarà firmata oggi l’ordinanza del sindaco Filippo Paolini per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 7 e 8 gennaio 2022. La decisione è stata presa di concerto con il prefetto di Chieti, Annino Gargano, per consentire un nuovo screening sulla popolazione scolastica, dai 3 ai 18 anni.

Il nuovo test si è reso necessario a causa dell’impennata di nuovi casi positivi a causa della variante Omicron che fa volare i contagi. Gli ultimi numeri disponibili forniti dalla Asl sono quelli del 24 dicembre, prima della chiusura dei drive in per le festività che segnavano 189 positivi in città, di cui 56 di età compresa tra 0 e 18 anni.

L’amministrazione invita pertanto studenti, famiglie e personale scolastico a sottoporsi al test antigenico per provare a contenere, soprattutto nelle scuole, questa nuova ondata.