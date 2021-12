La Roma Tre Orchestra per i concerti di Capodanno dell’Estate Musicale Frentana

Domenica 2 gennaio 2022, alle ore 18 e alle 21, tornano i tradizionali concerti di capodanno dell'Estate Musicale Frentana. Sul palco del teatro Fenaroli di Lanciano ci sarà la Roma Tre Orchestra diretta dal maestro Sieva Borzak.

Fondata nel 2005, la Roma Tre Orchestra è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio volta alla diffusione della grande musica soprattutto tra le nuove generazioni. L'associazione organizza concerti di musica da camera e sinfonici nelle sedi dell’Ateneo, del Teatro Palladium e in importanti altri luoghi della cultura cittadina tra i quali il Teatro Torlonia, l’Accademia di Danimarca, i Musei Civici di Roma.

Dal 2017 la Roma Tre Orchestra svolge un intenso impegno a favore dei giovani pianisti grazie alla rassegna "Young Artists Piano Solo Series", nata allo scopo di coinvolgere i migliori artisti provenienti da ogni parte del Paese. In questi anni sono stati coinvolti tanti giovani e tra loro anche vincitori di concorsi nazionali e internazionali.

Sulle musiche di Dukas, Gershwin, Debussy e Tchaikowsky, la Roma Tre Orchestra, diretta dal maestro Sieva Borzak, saluterà il 2022 insieme al pubblico lancianese, dopo l'intenso anno artistico del cinquantenario dell’Estate Musicale Frentana.

Lo spettacolo è fuori abbonamento. Posto unico 15 euro, ridotto 10 euro per soci e under 18. I biglietti sono acquistabili nei punti vendita e nel circuito online ciaotickets.com e, in prevendita, al botteghino del teatro Fenaroli nei giorni 29, 30 e 31 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina FFP2 per l'intera durata dello spettacolo.