Nel giorno della Squilla la sosta nelle strisce blu torna a pagamento

Dietrofront del Comune di Lanciano sul provvedimento che aveva reso gratis tutti i parcheggi nelle strisce blu per il periodo natalizio. Da domani, giovedì 23 dicembre, dalle ore 8, la sosta torna regolarmente a pagamento.

Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 3 dicembre, voleva aiutare il commercio nel centro città in occasione delle festività natalizie ma la possibilità di usufruire gratuitamente dei parcheggi è diventato un boomerang per l’amministrazione Paolini.

In tanti, troppi, hanno pensato bene di utilizzare la sosta nelle strisce blu come parcheggio prolungati, giornaliero, creando così problemi a chi effettivamente voleva fare shopping e si è invece trovato costretto a girare senza meta in cerca di un parcheggio che non c’era. Così un gruppo di commercianti si è fatto sentito e, con una raccolta firme, ha ufficialmente chiesto al Comune di tornare sui propri passi.

Perciò da domani, proprio nel giorno della Squilla, tutto tornerà alla normalità. Questa volta non ha vinto il buon senso.