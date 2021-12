Nasce Uniti x Lanciano, "un cantiere aperto per il futuro della città"

Sulla scia delle recenti elezioni amministrative è nata a Lanciano l’associazione politico-culturale “Uniti X Lanciano”, dal nome della lista a favore del candidato del centro-sinistra Leo Marongiu.

Della nuova realtà fanno parte l’attuale consigliere Piero Cotellessa e l’ex assessore Patrizia Bomba, nuova presidente.

“Uniti X Lanciano vuole essere uno spazio aperto e democratico per la nostra città, dove chiunque ami Lanciano può sentirsi il benvenuto e collaborare al bene di questo territorio e dei suoi cittadini. Noi pensiamo - afferma l’ex assessore - che la cosa più importante sia esserci, essere presenti attivamente perché troppo spesso e per troppo tempo abbiamo lasciato in mano ad altri decisioni importanti, cercheremo quindi di ripartire da un valore fondamentale, che in questo momento storico di emergenza ci hanno portato via: la socializzazione. Siamo aperti a chi vorrà contribuire a dare una svolta progressista alla città. - sottolinea Patrizia Bomba - Ci confronteremo per diventare ciò che a Lanciano manca da tempo: un cantiere aperto di prospettive future”.