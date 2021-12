Con Timothy Martin e l’Amazing Grace Choir torna il grande Gospel a Lanciano

Dopo lo stop imposto dalla pandemia torna quello che, a tutti gli effetti, resta l’appuntamento più atteso della stagione invernale dell'Estate Musicale Frentana: il Gospel. Sul palco del teatro Fenaroli di Lanciano, domenica 26 dicembre alle ore 18, per la Lanciano Gospel Night ci saranno Timothy Martin e l'Amazing Grace Gospel Choir.

Nato in Pennsylvania, Timothy Martin, tenore e attore statunitense, fin da bambino cantava in chiesa e si è formato e laureato presso l'Oberlin College nell’Ohio ed il Curtis Institute of Music di Philadelphia. Performer eclettico negli stili di musica leggera, di R&B, Rock, Gospel e Jazz. In Italia, in particolare, si è esibito in famosi auditorium ed importanti teatri di ogni regione. Da quattro anni riceve consensi ed applausi durante le sue tournée musicali in Germania. Artista completo, dal teatro al musical, dall'opera al cinema e alla televisione, ha recitato come protagonista in musical come Sister Act, Full Monty e West Side Story. Come attore ha lavorato, fra gli altri, con Giuseppe Tornatore, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Franca Valeri, Maurizio Sciarra e Carlo Alighieri. Qui in Italia ha collaborato con Amii Stewart, Paola Turci, Gino Paoli, Eros Ramazzotti, Zucchero, Renato Zero. Ha iniziato ad insegnare canto a Roma nella Scuola Popolare di Musica di Testaccio ed in seguito è entrato a far parte della facoltà di Studi Italiani dell'American University of Rome come docente di Storia dell’Opera. Nel 2018 ha partecipato, in qualità di primo tenore, alla trasmissione "Ballando con le stelle" sotto la direzione artistica di Milly Carlucci.

Sempre in collaborazione con AUR, per promuovere la musica sacra Afroamericana ha fondato un laboratorio di musica Gospel, giungendo alla creazione di "The Amazing Grace Gospel Choir". Sotto la sua direzione, il coro si esibisce in Italia e all'estero nell’ambito di diverse manifestazioni ad esempio per l'Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, la Città del Vaticano e il Comune di Roma. L'Amazing Grace Gospel Choir promuove la cultura americana attraverso il linguaggio universale della musica con un ricco repertorio: dagli Spirituals afro-americani più tradizionali al Gospel più moderno. Il coro, formato da 30 elementi provenienti da diversi Paesi del Mondo e affiancato da vari musicisti, ha preso parte a numerosi eventi organizzati del Comune di Roma quali La Notte Bianca, l'Estate Romana e il Fontanone Estate.

E il 26 dicembre, Timothy Martin ed il suo sfavillante Amazing Grace Gospel Choir arrivano a Lanciano, pronti a coinvolgere il pubblico frentano che, come sempre, fa registrare il tutto esaurito al teatro Fenaroli.

Lo spettacolo è fuori abbonamento. Posto unico 15 euro, ridotto 10 euro per soci e under 18. I biglietti sono acquistabili nei punti vendita e sul circuito online ciaotickets.com e nella segreteria dell'associazione Amici della Musica, in largo dell'Appello, 2 nel Parco delle Arti Musicali a Lanciano, telefonando al numero 0872.710241 o inviando richiesta scritta a segreteria@estatemusicalefrentana.it.

Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina per l'intera durata dello spettacolo.