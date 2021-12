Scuola Civica di Musica "Fenaroli", il 12 gennaio ripartono le lezioni

Inizieranno mercoledì 12 gennaio 2022 le lezioni della Scuola Civica di Musica "Fedele Fenaroli" di Lanciano. Ad annunciarlo in una nota, a seguito della conclusione della selezione per gli incarichi di docenza per il triennio 2021/2024, il presidente Alberto Paone.

"La Scuola Civica – si legge nella nota del direttivo - propone come di consueto numerose classi strumentali sia di musica classica che di musica moderna, affiancando a lezioni individuali lezioni di solfeggio e di musica d'insieme". Lunedì 20 e mercoledì 22 dicembre dalle 17, la Scuola civica "si presenterà" ad allievi e genitori, nel corso di due open day, giornate di orientamento che vedranno anche la presenza di alcuni docenti.

È possibile iscriversi alla Scuola civica di Musica, nella sede dell'Istituto in Largo dell'Appello. Informazioni al numero: 0872.712347.