Un pazzo Unibasket Lanciano supera in casa il Magic Chieti

Un aggettivo per qualificare l’Unibasket Lanciano visto ieri? “Pazzo” va decisamente a pennello, ma tralasciando le follie sportive, cioè che si preferisce mettere in evidenza è la straordinaria grinta, il carattere ed il cuore infinito che ieri sera i ragazzi di coach Di Tommaso hanno messo sul parquet per recuperare un inizio di gara da horror ed avere la meglio su un Magic Chieti più che mai deciso a fare proprio questo scontro tra le terze della classe.

Al Palazzetto dello Sport di Lanciano finisce 75 a 69 e per l'Unibasket che centra cosi la sesta vittoria in campionato si chiude al meglio un girone di andata in cui i Frentani hanno dimostrato di essere un team di livello con il talento necessario a giocarsela fino in fondo contro qualsivoglia avversario.

Prima della pausa natalizia si torna però subito in campo ed i rossoneri sono attesi, per domenica prossima 19 dicembre, in casa dell'Air Basket Termoli.