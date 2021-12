Riparazione dell’acquedotto a Castel Frentano: niente acqua in 21 Comuni

Sarà necessario sospendere la regolare fornitura idrica dalle 8.30 di martedì 14 dicembre 2021 in 21 Comuni della provincia di Chieti per potere "consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in località Paludi di Castel Frentano". A darne notizia è la Sasi, secondo cui il ripristino dell'erogazione avverrà nelle ore notturne del giorno stesso.

I Comuni interessati sono: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (per le località di Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano (C.da Buongarzone, c.da Carrieri, c.da Gaeta, c.da San Nicolino, c.da Villa Spoltore, Camicie, Colle Campitelli, Colle Pizzuto, Costa di Chieti, Coste di Brenta, Follani, Fontanelle, Gaeta, Iconicella, Madonna del Carmine, Marcianese, Nasuti, Re di Coppe, Rizzacorno, S.Amato, S.Onofrio, Selva Rotonda, Serre, Spaccarelli, viale Cappuccini e traverse dalla rotonda di Marcianese fino a San Pietro, via Barrella, via Borsellino, via Brigata Maiella, via Decorati v. Militare, via Don Minzoni, via G.Rosato e traverse, via Martiri VI Ottobre da incrocio con via Brigata Maiella a via Fagiani, via S.Spirito, via Silone, via Tinari e traverse, Villa Andreoli, Villa Elce, Villa Martelli, Villa Pasquini, Villa Stanazzo, Zona Industriale), Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri.