A Lanciano la seconda giornata di screening sulla popolazione scolastica

Seconda giornata di screening di massa sulla popolazione scolastica a Lanciano. Anche oggi, presso l'Area Fiera Padiglione 1, potranno sottoporsi gratuitamente a tampone antigenico rapido tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, e i loro genitori. Le postazioni saranno aperte queta mattina, dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio, dalle 15 alle 19.30.

Il sindaco Filippo Paolini ha comunicato che, nella giornata di ieri, sono stati effettuati 337 tamponi ed è stato rilevato 1 positivo.

Ieri il primo cittadino ha reso noto anche il bilancio della situazione Covid, aggiornata a venerdì 10 dicembre. A Lanciano sono 143 gli attualmente positivi, di questi 65 hanno un'età compresa tra 0 e 18 anni. Per questo l'attenzione è rivolta ai cittadini in età scolastica, dove i contagi continuano a diffondersi in maniera crescente.