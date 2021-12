Lanciano, rapina nel minimarket in pieno centro

Sono entrati incappucciati e con le mascherine ben indossate i due giovani che, poco prima delle 19 di oggi, sabato 11 dicembre, hanno rapinato il minimarket in via Fabio Filzi, in pieno centro a Lanciano.

Qualcuno li ha visti fuggire, ma con il volto coperto non è stato ancora possibile identificarli. Magro il bottino, appena 200 euro.

Sul posto c'à la Polizia scientifica per le indagini del caso.