Borrelli: "Grande alleanza democratica e antifascista per la persona"

Si terrà oggi pomeriggio, sabato 11 dicembre, il congresso dell’Anpi, al cinema Maestoso, nel quartiere Santa Rita di Lanciano.

“L’Anpi non è un partito, ma è un soggetto che fa politica in nome dei valori della Costituzione, nata dalla Resistenza, attraverso l’impegno civile e sociale che non è solo un diritto ma un dovere di cittadinanza. - afferma la presidente della sezione di Lanciano, Maria Saveri Borrelli. Con questa visione laica e libera da condizionamenti, ha avanzato la proposta di una grande alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la socialità. Ha raccolto molte adesioni da parte di associazioni, sindacati, forze politiche e associazioni partigiane.

“Anche la nostra sezione, da sempre aperta alla collaborazione con chi si spende per migliorare la situazione del Paese – sottolinea la presidente Borrelli – intende confrontarsi con le realtà sociali della città e condividere con essa le tematiche congressuali che rappresentano la linea guida dell'Anpi, tenendo sempre presente i ruoli e l'identità di ciascuna. In linea con questi obiettivi l'assemblea congressuale è stata aperta a diversi soggetti con i quali si auspica di intraprendere e consolidare un percorso per contribuire alla ricostruzione di un rapporto virtuoso tra società e sistema istituzionale”.