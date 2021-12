Serenade aspettando il Natale... torna la musica dell’Estate Musicale Frentana

è l’ultimo appuntamento in abbonamento per la stagione 2021 dell’prima dei grandi appuntamenti con il Gospel ed i concerti di Capodanno.

Domenica 12 dicembre, alle ore 18, sul palco del teatro Fenaroli di Lanciano, salirà l’Orchestra Novecento diretta dal Maestro Nicola Gaeta , violino solista Anton Bianco . La formazione, composta da 12 elementi, ci accompagnerà in un viaggio sonoro verso il Natale attraverso le musiche di Pachelbel, Vivaldi, Mozart e Holst.

i biglietti

La prenotazione è obbligatoria. È possibile acquistarenei punti vendita di Ciaotickets, a Lanciano e in tutta Italia, nella segreteria dell'associazione Amici della Musica, in largo dell'Appello, 2 nel Parco delle Arti Musicali a Lanciano, telefonando al numero 0872 710241 inviando richiesta scritta aoppure online su www.ciaotickets.com /biglietteria-elettronica. Il costo del biglietto è 10 euro (prezzo intero) e 5 euro (prezzo ridotto per i soci dell'associazione Amici della Musica o under 18). È obbligatoria la prenotazione.