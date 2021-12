Natale a Lanciano, acceso l’albero in piazza Plebiscito

È stato acceso sulle note di All i want for Christmas is you di Mariah Carey l’albero di Natale in piazza Plebiscito, insieme ad uno spettacolo di fuochi piromusicale, incendiato dalla ditta Lanci di Frisa.

Luci calde e rosse, addobbi che sanno di caramelle, fiocchi e leccalecca, insieme a quelli realizzati dai bambini delle scuole di Lanciano. Si presenta così l’abete, portato in piazza con l’autorizzazione della Forestale, come l’albero della tradizione, dei bambini, con accanto una capanna con una Natività tanto semplice quanto evocativa.

Dopo le installazioni che tanto avevano di innovativo e sostenibile ma poco di Natale, quest’anno non ci sono state polemiche ma solo la gioia per un Natale normale, seppur nel rispetto delle norme anti Covid. Tutti ad attendere l’accensione in piazza rispettando distanziamento e con le mascherine, così come da ordinanza del sindaco Paolini.

E oggi via agli appuntamenti natalizi con sfilata di Babbi Natale e villaggio in piazza con Minnie e Topolino.