Musica, street band di Babbi Natale e spettacoli per i più piccoli per il Natale ’21

Sono oltre 50 gli appuntamenti natalizi organizzati dal Comune di Lanciano in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio per un cartellone che ha messo insieme gli assessorati alla Cultura, alle Politiche Sociali e al Commercio.

Eventi per grandi, ma soprattutto per i più piccoli per un Natale fatto di rigoroso rispetto delle norme anti Covid, soprattutto dopo dell’introduzione dell’obbligo della mascherina all’aperto [LEGGI QUI], ma anche di entusiasmo e voglia di far vivere in special modo ai bambini la magica atmosfera natalizia.

Spettacoli teatrali, musica, concerti e tanti appuntamenti itineranti nelle vie dello shopping per i più piccoli per un Natale che sa di tradizione, a partire dall’accensione dell’albero in piazza Plebiscito in programma per stasera, martedì 7 dicembre, alle ore 19.

“Tra i tanti eventi che siamo riusciti a mettere su in così poco tempo - ha affermato l’assessore alla Cultura, Danilo Ranieri - voglio sottolinearne due. L’esposizione della Coppa dei campionati europei sollevata al cielo dai ragazzi della Nazionale italiana di calcio nella Casa di Conversazione, venerdì 10 dicembre, insieme ad un convegno a cui parteciperanno Josefa Idem, Nicola Ventola e Marco Materazzi. Ed il ritorno del cabaret di Ivaldo Rulli nel teatro di Lanciano, sabato 8 gennaio, con uno spettacolo i cui proventi andranno ad un progetto di recupero, restauro o valorizzazione di un bene di proprietà del Comune di Lanciano. Insomma - ha concluso Ranieri - nonostante il poco tempo e i pochi soldi in cassa, ce l’abbiamo messa tutta per mettere su un cartellone di tutto rispetto”.

Tanti gli eventi pensati poi dall’assessorato alle Politiche Sociali che ha chiamato a raccolta le associazioni cittadine a partire da domani pomeriggio, 8 dicembre, quando Emeis porterà in piazza Plebiscito il villaggio di Natale di Minnie e Topolino. “Ho deciso di utilizzare quei fondi destinati ai più piccoli per gli eventi di Natale dedicati proprio a loro - ha detto l’assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Amoroso - grazie ad un bando a cui tante associazioni hanno risposto”. E gli appuntamenti, che verranno resi noti pian piano, si protrarranno fino alla fine di gennaio 2022.

Tra street band di Babbi Natale a tempo di musica, tour sulla slitta, zucchero filato per tutti e trampolieri alati, anche l’assessorato al Commercio ha voluto dare il proprio contributo alla riuscita del Natale 2021. “Io sono la titolare dell’assessorato più povero - ha detto l’assessore Maria Ida Troilo - ma insieme agli uffici abbiamo comunque voluto dare il meglio perché Lanciano, con i suoi commercianti, ha bisogno di un Natale da vivere con entusiasmo”.