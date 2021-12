Lanciano, mascherine obbligatorie all’aperto fino al 31 dicembre

Mascherine all’aperto obbligatorie da oggi, martedì 7 dicembre, fino al 31 dicembre. È quanto ha deciso il sindaco Filippo Paolini a seguito dell’aumento di contagi nella ultime settimane. Il numero dei positivi a Lanciano, infatti, in poco più di una settimana è raddoppiato. Al 5 dicembre, gli ultimi dati a disposizione dalla Asl, i positivi a Lanciano sono 110, di cui 49 di età compresa tra 0 e 18 anni.

Restano esenti dall’obbligo i bambini di età inferiori ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva all’aperto.