Il Covid viaggia nelle scuole, 43 bambini positivi nella fascia under 12

Crescono i numeri del Covid a Lanciano e lo fanno soprattutto nelle scuole, luogo che sembrerebbe essere di maggior contagio e circolazione del virus. Sui 110 positivi in città, infatti, 49, quindi quasi la metà sono proprio della popolazione di età tra 0 e 18 anni.

Nell’istituto comprensivo D’Annunzio sono 18 i bambini positivi e 75 le quarantene. Nell’istituto comprensivo Mario Bosco la positività registrata è una sola. Per le quarantene, al momento, il dato è in aggiornamento. Nell’istituto Don Milani, invece, 17 sono i positivi e 46 le quarantene. Nell’istituto comprensivo Umberto I, 4 sono i casi accertati di positività mentre il numero delle quarantene è in aggiornamento.

Nella fascia d’età under 12, quella che cioè non è ancora vaccinata, sono invece in totale 43 i bambini positivi al Covid. Il numero delle quarantene resta parziale.