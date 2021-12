"Buone da matti!", un successo la presentazione del ricettario di Altri Orizzonti

“Tornare a parlare alla cittadinanza, condividere idee, progetti, esperienze e soprattutto momenti di unione ha rappresentato per tutti noi una grande soddisfazione. Possiamo dirlo: la presentazione del nostro ricettario “Buone da Matti!” è stata un successo”. A dirlo è Altri Orizzonti che, ieri pomeriggio, ha presentato il ricettario speciale creato dai ragazzi che frequentano la onlus e dalle loro famiglie

"Buone da Matti" però non è un semplice ricettario, ma è la conclusione del progetto Cucina e Psiche: tra gusto e mente, alla scoperta del mangiar sano. Sotto la guida della dottoressa Chiara Lo Schiavo e con la preziosa esperienza dei familiari in materia di cucina tradizionale, il corso si è posto l'obiettivo di fornire le strategie teoriche e pratiche per una cucina che fosse un connubio di condivisione sociale e corretta alimentazione.

“Ringraziamo tutti coloro che ci hanno raggiunti nella Sala di Conversazione del Comune di Lanciano: - si legge in una nota della onlus - il prof. Antonio Di Lello, autore di testi di cucina, per la splendida recensione di “Buone da Matti!” e per aver condiviso le proprie esperienze con noi, come Mario Pellegrini, direttore della riserva regionale Abetina di Rosello, che invece ha posto l'attenzione sull'importanza della cura del territorio e sulla riscoperta dei prodotti tipici del mangiar sano”.

Presente anche Maria Rosaria La Morgia, presenza e guida costante per l’associazione, Alberto Paone e le allieve Benedetta e Annachiara della Scuola Civica di Musica Fedele Fenaroli.

“Ultimi ma non ultimi, - conclude la nota - i nostri soci, familiari e volontari, i veri autori del ricettario che hanno permesso la realizzazione del volume attraverso le ricette antiche del loro vissuto”.