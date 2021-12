Mario La Farciola è il nuovo presidente dell’associazione Il Mastrogiurato

A 9 mesi dalla scomparsa di Danilo Marfisi, e dopo un’edizione segnata dalle norme anti Covid, l’associazione Il Mastrogiurato si riorganizza in vista degli appuntamenti futuri, in particolar modo l’edizione numero 40 in programma per il 2022.

Nell’assemblea che si è svolta lo scorso 23 novembre sono infatti state ridefinite le nuove cariche sociali. Prende il posto di Marfisi, dopo oltre 20 anni di presidenza, il suo storico braccio destro, Mario La Farciola. La vicepresidente è Massimina Spinelli, moglie di Marfisi. Il nuovo segretario è Antonio Di Camillo, tesoriere Iolanda Brando e consiglieri Marisa Cecamore; Antonella Massimini e Giuseppe Zaffetto.

Due sono i nuovi ingressi insieme a Massimina Spinelli; Antonio Di Camillo, l’ingegnere che in questi anni ha curato la sicurezza della manifestazione e Antonella Massimini, assessore alle politiche sociali del Comune di Castel Frentano. Lasciano, invece, Casimiro Verna e Carlo Ciccocioppo.

“Intendo ringraziare tutte le persone che in questi anni sono state vicine alla nostra Rievocazione - ha detto il neo presidente La Farciola - In primis la vecchia giunta comunale di Lanciano, nella persona dell’ex sindaco Mario Pupillo, sempre pronto a darci il suo sostegno. Il nostro grazie va anche all’assessore regionale Nicola Campitelli, per l’attenzione dedicata in questi mesi al Mastrogiurato e al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e in fine al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che ha dimostrato grande affetto per tutti noi ed è sempre stato presente nei nostri appuntamenti. La nostra convinzione - ha sottolineato La Farciola - è quella di continuare a ricevere il supporto delle istituzioni cittadine, del neo sindaco Filippo Paolini, dell’assessore alla cultura Danilo Ranieri e della giunta tutta. Un appuntamento quello del quarantennale che sarà una grande occasione per tutta la città".

Il 2022, con un anno di ritardo causa Covid, sarà dunque l’anno della quarantesima edizione del Mastrogiurato, una grande sfida che il presidente La Farciola e il direttivo tutto stanno già organizzando.