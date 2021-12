Ztl sospesa e parcheggi gratis per le festività natalizie

Sospensione della ZTL e del pagamento della sosta nei parcheggi contraddistinti dalle "strisce blu” su tutto il territorio comunale dalle ore 8 di oggi, 3 dicembre 2021, fino alle ore 23.59 del 9 gennaio 2022. È questo, in sintesi, il provvedimento messo in atto con apposita ordinanza dal Settore Programmazione Urbanistica, Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Lanciano.

“Abbiamo ritenuto di intervenire, in un momento di difficoltà imprevedibile come quello del Covid, per sostenere le famiglie e le attività produttive locali - ha dichiarato il sindaco Filippo Paolini – anche attraverso agevolazioni e azioni volte al rilancio delle attività, incentivando le opportunità dei consumatori alla ripresa più fluida degli acquisti”.

“Si tratta di un provvedimento di buonsenso che avevamo annunciato e che abbiamo posto in essere a partire da oggi per dare una boccata d’ossigeno al tessuto economico della nostra città, alle tante famiglie che potranno muoversi e parcheggiare senza i vincoli della ZTL e della sosta a pagamento aree “strisce blu". In questo momento complesso – dice ancora il primo cittadino – dobbiamo essere attenti e puntuali nel prendere le decisioni migliori nell’interesse dei lancianesi”.