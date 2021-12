Affitti, il contributo del Comune per le famiglie in difficoltà

Un aiuto per il pagamento degli affitti da parte delle famiglie in difficoltà. È l’avviso dell’assessorato alle Politiche abitative guidato dall'assessore Graziella Di Campli che, su invito della Regione Abruzzo, dà ai cittadini l’opportunità di accedere a contributi previsti nel Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, per il pagamento dei canoni.

La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione è assoggettato alla sussistenza dei requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente e con limiti di reddito.

Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate su appositi moduli predisposti dal Comune di Lanciano entro il 31 dicembre 2021.