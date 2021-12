Fabrizio Bosso e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese per il prossimo concerto EMF

Si intitola “Pure Imagination” il prossimo concerto dell’Estate Musicale Frentana realizzato in collaborazione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

L’evento, che vedrà esibirsi sul palco del teatro Fenaroli di Lanciano l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Roberto Molinelli, già a Lanciano la scorsa estate, e accompagnata dal trombettista Fabrizio Bosso, è in programma per domenica 5 dicembre, alle ore 18.

Causa indisponibilità di uno dei chitarristi solisti, l’ISA si è vista costretta a modificare il programma anche se le musiche e le sonorità di Django Rheinardt saranno ancora protagoniste del concerto della stagione numero cinquanta dell’EMF insieme a quelle di Bosso, guest star della serata, e di Ennio Morricone, arrangiate dallo stesso maestro Molinelli.

È possibile acquistare i biglietti nei punti vendita di Ciaotickets, a Lanciano e in tutta Italia, nella segreteria dell'associazione Amici della Musica, in largo dell'Appello, 2 nel Parco delle Arti Musicali a Lanciano, telefonando al numero 0872 710241 oppure al 329 1593044 o inviando richiesta scritta a segreteria@estatemusicalefrentana.it oppure online su www.ciaotickets.com. Il costo del biglietto è 10 euro (prezzo intero) e 5 euro (prezzo ridotto per i soci dell'associazione Amici della Musica o under 18). È obbligatoria la prenotazione.

Per accedere agli spettacoli è necessario avere il Green Pass e indossare la mascherina per l’intera durata dello spettacolo.