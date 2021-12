"1000 alberi per Lanciano" diventa Associazione di Promozione Sociale

Dopo un prima fase nella quale l’attività del gruppo "1000 Alberi per Lanciano” ha avuto un crescendo continuo con la piantumazione e manutenzione di oltre 50 alberi in città nell’ambito del “patto di collaborazione” sottoscritto con il Comune di Lanciano, è maturata la decisione di costituire ufficialmente un’Associazione di Promozione Sociale per il notevole allargamento degli impegni da affrontare.

Le ragioni sono molteplici e vanno dall’esigenza di gestire correttamente e nella massima trasparenza le proposte di donazioni per l’acquisto di alberi da piantare che il gruppo riceve continuamente fino alla necessità di avere strumenti adeguati ed una maggiore autonomia indispensabili per ampliare il proprio raggio di azione e aderire con i migliori requisiti ad iniziative ed opportunità di vario genere.

I campi di intervento saranno in generale di carattere ambientale e quindi di salute pubblica, includendo naturalmente anche la mobilità sostenibile con il progetto/patto di collaborazione “Piedibus” in corso di svolgimento a Lanciano.

Il fine dell’associazione “1000 Alberi Aps” sarà in continuità proprio con lo spirito dei progetti/patti di collaborazione già avviati ossia da un lato il miglioramento delle condizioni di vita di ognuno, in particolare delle giovani generazioni, e dall’altro il rafforzamento del senso di comunità attraverso la partecipazione alla cura condivisa del bene comune. A breve partirà una campagna di tesseramento per rafforzare il progetto e dare la possibilità di un contributo attivo diretto a chi condivide gli obiettivi dell’Associazione.

Presidente sarà Franco Mastrangelo, Annamaria Di Feliciantonio vicepresidente, Stefano Luciani segretario. Tra i soci fondatori Michelino Iannamico, Stefano Brasile, Francesca Iannucci, Emanuela Biasone e Raffaele Angelucci.

“Siamo certi che la cittadinanza apprezzerà questo passaggio ponderato - dicono dall’associazione - e che le stesse Istituzioni pubbliche, locali e non solo, sapranno cogliere il valore di questo impulso all’ampliamento della partecipazione consapevole alla vita pubblica”.