L’Unibasket Lanciano vince e convince: contro la Teate finisce 92-83

È l'Unibasket Lanciano ad aggiudicarsi l'anticipo della settima giornata di andata del Campionato di Serie C Gold Nazionale 2021-2022. Al Palazzetto dello Sport i ragazzi di coach Di Tommaso piegano, soltanto all'ultimo quarto, la resistenza di una bella Teate che per larghi tratti di gara ha tenuto testa alla compagine di casa, rispondendo colpo su colpo a tutte le iniziative dei Frentani.

"Partita giocata su ritmi e punteggio alti con i due punti che vanno ad arricchire la classifica del Lanciano – si legge nel comunicato della società - magnificamente trascinato dallo straripante capitan Munjic (24 i punti per il centro di casa) che ha trovato il fondamentale sostegno dei compagni Comollo (20) Maralossou Dabangdata (18) e Lakic (15). Un successo importantissimo e fortemente cercato dal club di casa, che ci teneva in maniera particolare a riscattare lo sfortunato passo falso di una settimana fa in casa della capolista Amatori".

L'Unibasket nel prossimo weekend è attesa ad Isernia per la sfida alla New Fortitudo.