"Sostenere la genitorialità", il percorso per mamme e papà alle prese con adolescenti

È partito ad ottobre e si concluderà a marzo 2022 il percorso “Sostenere la genitorialità” ideato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti di Chieti nell’ambito dell’iniziativa “GenitoriPerCrescere” promossa dall’ I.Ri.Fo.R. nazionale (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione).

Gli incontri si svolgeranno a Lanciano nella sede di Socialmente - Centro Specializzato in Servizi Psicologici e Sociali e sono organizzati in attività di gruppo a cadenza quindicinale per 12 incontri (8 con la psicologa clinica e 4 con la sessuologa).

Gli obiettivi specifici del progetto sono: saper accrescere in modo consapevole la propria competenza genitoriale; individuare modalità alternative per sviluppare nuove opportunità di crescita per la famiglia; riconoscere strumenti e strategie nell’affrontare le difficoltà nella relazione educativa; cogliere i cambiamenti e le specificità dell’adolescenza, per potersi orientare verso quei comportamenti e quel clima relazionale in grado di facilitare una crescita personale serena e tranquilla dei propri figli; identificare gli aspetti positivi e negativi degli stereotipi sessuali e di quelli verso la disabilità, nell’ottica di decostruire i pregiudizi sociali e mediatici per promuovere una cultura inclusiva e rispettosa dei diritti umani.

Il progetto nasce dunque dall’esigenza di creare contesti di confronto e supporto psicologico con l’obiettivo di favorire una relazione serena aumentando la sensibilità dei genitori, delle proprie aspettative, delle proprie paure, dei propri bisogni fornendo informazioni e competenze relativamente alla specifica fase evolutiva 14/25 anni. Attraverso il contributo di figure specialistiche, i genitori potranno confrontare le preoccupazioni relative ai comportamenti dei figli e i dubbi rispetto alle strategie educative in un’ottica di modificazione dei comportamenti e relazioni all’interno della famiglia.