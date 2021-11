"Ritratti di piazza", i mille volti di un Liborio qualsiasi fotografati da Roberto Colacioppo

50 scatti d’autore, per mettere in mostra fragilità, umanità e dignità dei volti tra i più iconici della città di Lanciano. È “Ritratti di piazza”, la nuova mostra fotografica di Roberto Colacioppo, da oggi in corso Trento e Trieste 50, lungo i Portici Comunali, fino al prossimo 10 dicembre.

“Ho letto il libro di Rapino, vincitore del Campiello e sono rimasto affascinato dalla figura di Liborio. - dice Colacioppo a Zonalocale - Una storia di fragilità, debolezze, tristezze ma anche gioia, proprio come ognuno di noi. E come tutti quegli amici che ho voluto fotografare, cercando di cogliere più che la mera bellezza esteriore, la vera umanità dell’animo".

E tra i 50 ritratti in mostra da oggi, ci sono volti noti e meno noti di Lanciano, di ogni classe sociale, fotografati nell’ultimo anno in piazza Plebiscito, luogo di ritrovo, soprattutto mattutino, di tutti quei Liborio che non sanno ancora di esserlo.

“Questo è solo il punto di partenza di questo progetto che - conclude Colacioppo - terminerà probabilmente tra un anno, con la pubblicazione di un libro con tutti i ritratti che, come ha detto il mio amico e grande fotografo Ivo Saglietti, puntano ad essere un ritratto di umanità”.