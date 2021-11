Basket, un indomito Lanciano fa tremare la Amatori Pescara: frentani a un passo dalla vittoria

Descrivere in poche parole il big match del sesto turno di serie C Gold, tra Amatori Pescara ed Unibasket Lanciano sarebbe "difficile e semplicemente riduttivo, viste le tante emozioni, gli episodi e le chiavi di lettura che hanno caratterizzato l'atteso match del Pala Elettra di Pescara". Partita giocata a viso aperto dai padroni di casa, primi in classifica ed imbattuti, e i rossoneri frentani che pur forti di quattro successi in cinque gare, partivano sfavoriti, ma con il chiaro obiettivo di vendere cara la pelle e di confermarsi come una delle migliori formazioni del girone abruzzese-molisano.

"E se la terza vittoria esterna non è arrivata con il Lanciano che si ferma ad un passo dall'Everest – si legge nel comunicato della società frentana - più che centrati sono i suddetti obbiettivi del collettivo rossonero. Un Lanciano grintoso, solido e mai domo fa sudare il Pescara, pagando alla causa della gioventù, e dell'inesperienza, alcuni episodi chiave che forse, avrebbero potuto girare la gara in suo favore, consegnandole due punti pesanti ed una vittoria forse inaspettata ma senza dubbio possibile e meritata se si analizzano con attenzione gli ultimi vibranti istanti di gara.

Seconda sconfitta stagionale per gli uomini di coach Di Tommaso – aggiungono - che non intacca anzi, dà valore alla prestazione ed al cammino dei rossoneri che ora, dopo aver smaltito la giusta delusione per la sconfitta, inizieranno a prepararsi per il nuovo appuntamento interno di sabato 27 quando sul parquet del Palazzetto dello Sport sarà di scena la Teate Basket".