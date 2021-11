"Invece di pensare solo alle luci natalizie, Paolini tenga informati i lancianesi sulla pandemia"

"Circa l'80 per cento dei ricoverati non è vaccinato: questo dimostra che il vaccino funziona. E a Lanciano? È dato sapere o le notizie su feste, alberi e luci colorate sono più importanti della recrudescenza del virus?". Lo chiede Marusca Miscia, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, al sindaco, Filippo Paolini.

"Proprio perché le feste sono vicine e sono un diritto di tutti - aggiunge - da cittadina e da consigliere comunale non solo invito tutte le persone a continuare ad adottare le misure necessarie al contenimento della pandemia, ma esorto il sindaco, Filippo Paolini, a sensibilizzare in questo senso e con ogni mezzo i cittadini, tenendoli informati in ordine all'andamento dei contagi in città, come già l'ex sindaco, Mario Pupillo, aveva fatto durante i periodi più critici. Non abbassiamo la guardia", è l'esortazione di Marusca Miscia. "L'arrivo delle festività natalizie non sia un momento di evasione dalle responsabilità, ma al contrario un motivo per intensificare tutti gli sforzi necessari a proteggere la comunità anche attraverso una informazione puntuale e aggiornata".