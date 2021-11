Contro la violenza sulle donne, porte aperte negli ospedali "bollini rosa" di Lanciano e Chieti

Sarà una settimana densa, la prossima, per gli ospedali della provincia di Chieti "Bollini rosa" che partecipano con una serie di iniziative all'H-Open Week contro la violenza sulle donne promossa dalla Fondazione Onda. La finalità, spiegano dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti è quella di "offrire percorsi di accoglienza protetta e sostegno alle vittime di maltrattamenti e violenza avvicinandole alla rete dei servizi presenti sul territorio. Sarà l'occasione per informare la popolazione femminile sulle forme di assistenza e tutela strutturate per accompagnare le donne nel percorso di uscita dalla violenza, e sulle opportunità a disposizione anche all'interno degli ospedali. Iniziative diverse con un'unica, importante finalità: incoraggiare le donne a liberarsi da una condizione di vita che toglie loro dignità e libertà, nella consapevolezza di non essere sole a sopportare il peso di una scelta sicuramente dolorosa e impegnativa". Tanti i servizi e le iniziative, che dal 22 al 26 novembre coinvolgeranno i nosocomi di Chieti e di Lanciano e gli sportelli antiviolenza del territorio.

Il dipartimento di salute mentale dell'Ospedale di Chieti, offre la possibilità, nella clinica psichiatrica, di sostenere un colloquio telefonico Psicologico/Psichiatrico della durata di circa 30 minuti con possibilità di successiva visita psichiatrica, qualora necessaria. Sarà possibile usufruire del servizio il 24 novembre dalle 10.00 alle 12.30, e il 25 dalle 16.00 alle 18.30. Non è necessaria la prenotazione, il giorno del colloquio basterà chiamare il numero: 0871/357192.

Il 22, 23 e 26 novembre, dalle ore 12 alle ore 14, sarà possibile richiedere un colloquio telefonico con lo psichiatra del Centro di salute mentale dell'Ospedale di Lanciano, chiamando il numero 0872/706478 il giorno del colloquio. Prenotazione da effettuare venerdì 19 novembre dalle 9.00 alle 13.00 inviando una mail all'indirizzo annarita.panella@asl2abruzzo.it o telefonando ai numeri 0872/706622 o 0872/706678.

Sempre al Centro di salute mentale del nosocomio frentano, il 22, 23 e 26 novembre dalle 12.00 alle 14.00, sarà possibile sostenere un colloquio telefonico psicologico al numero 0872/706678. Prenotazione da effettuare venerdì 19 novembre dalle 9.00 alle 13.00 via mail ad annarita.panella@asl2abruzzo.it o ai numeri 0872/706622 e 0872/706678.



Anche lo sportello Rotary "Senza violenza - Donne e minori", offre il suo contributo all'iniziativa. Il 23 novembre dalle ore 16.30 alle 18.30, l'associazione di promozione sociale Donn.è, che gestisce lo Sportello offre consulenze/colloqui in presenza: informazione - accoglienza e consulenza psicologica e legale. Sede: Sportello "senza violenza" situato al 1° piano palazzo 16 della "Cittadella del volontariato" Ospedale "Renzetti" Lanciano. Telefono: 0872/706517

Il 23 e 26 novembre dalle 9.00 alle 12.00, e il 24 novembre dalle 16.00 alle 18.00, consulenze/colloqui virtuali individuali. Contattare il numero telefonico 351.5118474 oppure 085.2198231 e contestualmente verrà dato riferimento circa la piattaforma ed eventuale link per la consulenza/colloquio virtuale. Trattandosi di colloqui individuali potranno essere effettuati tramite videochiamata Whatsapp. A richiesta sarà possibile utilizzare eventuale piattaforma alternativa Zoom o Google Meet. Per consulenze/colloqui telefonici i numeri da contattare il giorno del colloquio: 085.2198231 oppure 351.5118474, il 23 e il 26 novembre dalle 9.00 alle 12.00 e il 24 novembre dalle 16.00 alle 18.00.

All'info point dello sportello “Senza violenza”, Donn-è con la presenza di una operatrice esperta in violenza di genere, è possibile ricevere informazioni sulla violenza di genere e materiale informativo sul Centro Antiviolenza e gli sportelli antiviolenza territoriali. Ingresso principale del Presidio Ospedaliero "F.Renzetti" di Lanciano, il 23, 24 e 25 novembre dalle 9.00 alle 12.00.



A concludere la cinque giorni di inziative dedicate alle donne, il 26 novembre dalle 14.30 alle 18.30, l’incontro formativo-informativo (con rilascio di crediti per personale sanitario e avvocati) promosso dal Rotary Club Lanciano in collaborazione con Asl, Ordine Forense, Comune di Lanciano e Donn.è sul tema: "Silenzio non fa rima con violenza. Strumenti di oggi a tutela delle donne per una piaga di ieri e di oggi". Appuntamento a Lanciano, nell'ex Casa di Conversazione, Sala Benito Lanci di Piazza Plebiscito.