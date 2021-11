Unibasket Forza 4: al Palazzetto dello Sport cade L’Aquila

Vince l’Unibasket Lanciano nell’anticipo del quinto turno di andata del Campionato di Serie C Gold Nazionale 2021-2022 e lo fa ai danni di un Nuovo Basket Aquilano mai domo e che ha fatto letteralmente sudare le proverbiali “sette camicie” alla giovane banda di coach Fabio Di Tommaso.

Al Palazzetto dello Sport di Lanciano finisce con un tiratissimo 69 a 62 che premia la grinta e la caparbietà dei Frentani bravi a non scomporsi dopo il terrificante 0-12 di inizio gara e che, mattone dopo mattone, sono prima rientrati in partita e poi girato in proprio favore e con grande maturità l’inerzia della gara.

La banda rossonera festeggia così il quarto successo in cinque gare ed anche il momentaneo secondo posto solitario della classifica, alle spalle della fortissima Amatori, imbattuta capolista del girone abruzzese-molisano che proprio domenica prossima ospiterà il Lanciano in una gara da far tremare i polsi e che non ha bisogno né di presentazioni né di motivazioni extra per capitan Munjic e compagni.