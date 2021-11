Carenza di neurologi al Renzetti: "I medici garantiranno l’apertura del Reparto"

Saranno i medici in servizio a sopperire alla carenza di neurologi all'ospedale Renzetti di Lanciano. A darne notizia è il dottor Maurizio Maddestra, direttore facente funzioni del Reparto. "Nonostante la grave crisi di personale medico che si è venuta a creare, i neurologi della Unità Operativa di Lanciano, con senso di responsabilità e rispetto, garantiranno la copertura dei turni notturni in modo da confermare l’apertura del Reparto", spiega il dottor Maddestra.

Grazie all'impegno dei medici "saranno assicurati i ricoveri ospedalieri per le urgenze neurologiche (la Neurologia di Lanciano gestisce, tra l’altro, anche una Stroke-Unit per la cura dell’Ictus in fase acuta) oltre che i Servizi Ambulatoriali, dove vengono curati i pazienti affetti da Sclerosi Multipla, Malattia di Alzheimer, Malattia di Parkinson, Epilessia, Malattie Neuro-muscolari ed Emicrania nonché eseguiti esami strumentali quali Elettroencefalogramma (EEG), Elettromiografia (EMG) ed Eco-Doppler dei Vasi Epiaortici".

La decisione è stata presa dal direttore del Repato "in accordo con il Direttore Sanitario Aziendale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, Dott. Angelo Muraglia, che ha garantito il rapido espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi neurologi".