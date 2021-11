Santa Cecilia, tornano al Fenaroli i concerti dell’Estate Musicale Frentana

Dopo lo stop imposto dalla pandemia e dalle norme anti Covid, tornano i concerti in onore della Festa di Santa Cecilia organizzati dall’associazione Amici della Musica - Fedele Fenaroli, per i cinquant’anni dell’Estate Musicale Frentana. Tre serate dedicate alla buona musica, precedute da lezioni-concerto riservate agli alunni delle scuole del circondario, venerdì 19, sabato 20 e lunedì 22 novembre nel teatro Fedele Fenaroli di Lanciano.

Si parte dunque venerdì 19 novembre, alle ore 18, con Un mondo di ritmo: le percussioni etniche. Sul palco saliranno Davide Bernaro (percussioni), Daniela Ranzetti (batteria), Matteo Benedetti (tastiera).

Sabato 20 novembre, alle 18, sul palco del Fenaroli saliranno le Musiche da Oscar con Adriano Iannucci Project. A suonare le musiche di Morricone, Piovani, Adams e Houston, Adriano Iannucci (tromba), Alex Di Rocco (sassofoni), Claudio Marzolo (contrabbasso e basso elettrico), Davide Ciarallo (percussioni e fisarmonica), Massimo Di Rocco (batteria), Gianluca Emerico (pianoforte e tastiere) e Federica Di Rocco (soprano). La presentazione sarà a cura di Paola Di Diego.

Lunedì 22 novembre, sempre alle 18, nel giorno dedicato a Santa Cecilia, si chiuderà ufficialmente questo speciale trittico con di La musica nei salotti tra ‘800 e ‘900 con Anna Elena Masini (soprano), Andrea Tenaglia (oboe), Eliseo Smordoni (fagotto) e Antonio Pergolizzi (pianoforte) e le musiche di Beethoven, Schubert, Chopin, Verdi, Puccini e Tosti.

Alle scuole saranno invece dedicate le mattine con lezioni-concerto pensate ad hoc per i più piccoli dai musicisti che saliranno sul palco. Venerdì 19, spettacoli alle ore 9.30 e alle 11, con Una mattina con ritmo con Davide Bernaro. Sabato 20 novembre, alle ore 11, appuntamento con Adriano Iannucci Project e Musiche da Oscar. A chiudere, lunedì 22 novembre, Viaggio nella musica da camera vocale e strumentale tra ‘800 e ‘900 con il maestro Andrea Tenaglia, direttore artistico EMF.

È possibile acquistare i biglietti nei punti vendita di Ciaotickets, a Lanciano e in tutta Italia, nella segreteria dell'associazione Amici della Musica, in largo dell'Appello, 2 nel Parco delle Arti Musicali a Lanciano, telefonando al numero 0872 710241 oppure al 329 1593044 o inviando richiesta scritta a segreteria@estatemusicalefrentana.it oppure online su www.ciaotickets.com/biglietteria-elettronica. Il costo dei biglietti è 10 euro (prezzo intero) e 5 euro (prezzo ridotto per i soci dell'associazione Amici della Musica o under 18).

Per accedere agli spettacoli è necessario avere il Green Pass e indossare la mascherina per l’intera durata dello spettacolo.