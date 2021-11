Atto vandalico alla Cgil, la solidarietà dell’ANPI di Lanciano

“Non si conoscono ancora le motivazioni del vile gesto, non ci sono rivendicazioni, ma resta la preoccupazione per atti che si ripetono”. A parlare è la presidente dell’ANPI di Lanciano, Maria Saveria Borrelli, a seguito dell’atto vandalico ai danni della sede della Cgil di San Vito Chietino [LEGGI QUI].

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai compagni e agli amici della sezione Spi Cgil. - si legge in una nota dell’ANPI di Lanciano - In un giorno significativo, in cui si ricorda la caduta del Muro di Berlino, dovremmo riaffermare l’importanza della cultura dell’incontro e del dialogo e non dover constatare atti di estrema violenza. Non ci si può girare dall’altra parte, è arrivato il momento di mobilitare tutte le forza democratiche e fare sentire la voce di chi difenderà sempre i valori della libertà e della democrazia. Rivolgiamo un caldo invito alle amministrazioni locali, anche quella di Lanciano, - chiude la nota - affinché prendano una posizione di condanna, ove non l’avessero già presentata”.