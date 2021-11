Primo consiglio comunale, i volti nuovi di maggioranza e opposizione

Primo giorno di scuola per i consiglieri neo eletti nell’assise civica a Lanciano. Tanti i volti nuovi. Per alcuni un ritorno, per altri una vera prima volta. Ed è stata palpabile l’eccitazione di chi, alla prima esperienza, non vuole sbagliare e vuole dare il meglio di sé, sia in maggioranza che in opposizione.

C’è chi ammette candidamente di aver passato gli ultimi giorni a studiare il regolamento, chi cerca lo sguardo complice di amici e sostenitori tra il pubblico, ma tutti hanno le idee chiare: vogliono fare bene per la città e per chi ha dato loro fiducia facendoli a tutti gli effetti sedere in consiglio comunale.





Noi, in occasione del consiglio comunale di insediamento del sindaco Paolini [LEGGI QUI], ne abbiamo incontrati tre per iniziare a conoscerli e soprattutto a conoscere le loro idee ed il loro progetti: Gianluca D’Intino (Fratelli d’Italia), Rita Aruffo (Lanciano per tutti) e Paola Memmo (Lega).

Le altre new entry in maggioranza sono Dalila Di Loreto, Giuseppe Luciani e Michele La Scala (Lega), Donato Torosantucci (Nuova Lanciano), Giacomo Dell'Anna (Libertà in Azione), Paolo Benintendi (Lanciano che verrà), Enzo Di Diego (Forza Italia - Udc - Partite Iva), Gemma Sciarretta (FdI) nuova presidente del consiglio comunale; e per l'opposizione Sergio Furia (Movimento 5 Stelle).