"La prima stagione", a Lanciano la 5ª edizione della rassegna de "Le Caltapie" dedicata ai bambini

Ogni domenica, dal 7 novembre al 27 dicembre, al teatro de Le Caltapie di Lanciano torna "La prima stagione", rassegna di concerti e spettacoli rivolta ai bambini da 0 a 10 anni. Promotori di questa stagione sono gli artisti del collettivo de Le Caltapie.

"La proposta - spiegano gli organizzatori in un comunicato - si sviluppa tra i concerti da 0 a 5 anni e gli spettacoli di narrazione per bambini da 5 a 10 anni. I concerti per i bambini da 0 a 5 anni, coordinati da Stefano di Matteo, chitarrista e insegnante AIGAM (Associazione Italiana per l'Apprendimenteo Musicale), nascono dall'idea di Andrea Apostoli di mettere i bimbi, soprattutto piccolissimi, e le loro famiglie accanto ai musicisti che suonano e cantano per loro. Non ci sono più divisioni tra palco e platea, ma c’è soltanto un cerchio in cui ci si lascia abbracciare dalla musica. Andrea Apostoli, fondatore dell'AIGAM, ha ideato questo format partendo dalla teoria dell'apprendimento musicale elaborata da Edwin E. Gordon che si chiama appunto Music Learning Theory". L'ensemble di musicisti è composto inoltre dal flautista Nicola Gaeta, dalla pianista Francesca Piccirilli, dalla cantante Giorgia Bellomo e dal percussionista Davide Di Virgilio.

Gli spettacoli di narrazione, invece, che vedono la partecipazione come attori di Gabriele Tinari e Vittoria Oliva, accompagnati dai musicisti e dalla cantante Blerina Shera, aggiungono dal collettivo, "si rivolgono ai bambini da 5 a 10 anni e vengono descritti dall'attore, regista e didatta Gabriele Tinari con queste parole: 'I bambini aspettano, ci aspettano, aspettano che raccontiamo loro le 'Storie', le fiabe, perché il narratore è la porta per entrare nella casa dell'incanto, l'albatros per arrivare sulla terra della fantasia e per magia compaiono i luoghi i personaggi e si sente il piacere e l'emozione di vedere e sentire cose che un attimo prima non c'erano non esistevano'".

Per assistere agli eventi è necessaria la prenotazione al numero 349 3798116 o all'indirizzo mail lecaltapie@gmail.com. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro a persona per i concerti, e di 8 euro per gli spettacoli teatrali.