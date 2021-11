Centro Lube - Creo Kitchens, modernità e professionalità a Lanciano

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, il Centro Lube & Creo Kitchens di Lanciano è nuovamente coinvolto con la promozione lanciata dall’azienda di Treia (MC) per il raggiungimento degli oltre 500 store su tutto il territorio nazionale.

L’evento promozionale, denominato "500store", prevede iniziative promozionali uniche, per un tempo limitato, sia per il brand Creo Kitchens sia per il brand Lube.

L'obiettivo dell'amministratore, Massimo Romano, insieme a tutto il suo staff di professionisti, è di accompagnare i clienti, passo dopo passo, nella creazione dell’ARREDAMENTO e della CUCINA dei loro sogni. Sono questi infatti i punti di forza del centro Lube - Creo Kitchens di Lanciano, situato a Treglio uscita A14, zona industriale, 61.

Si tratta dell’unico store UFFICIALE in zona, con la vendita esclusiva di cucine Lube e Creo, che coniuga la garanzia di un marchio nazionale forte, con la professionalità ventennale di chi accompagnerà nella progettazione i clienti.

Nello store si possono visionare numerose cucine tra quelle di tendenza fino alle ultime novità come la nuova linea di cucine moderne “Round” con il quale LUBE propone una filosofia green, che si concretizza nelle ante realizzate in PET: materiale totalmente rinnovabile e riciclabile. Le superfici innovative e performanti pensate per l’ambiente cucina si accostano ad una particolare attenzione per le tematiche ambientali, in un equilibrio vincente tra professionalità e rispetto per l’ambiente, oppure come il calore e le tonalità del vero legno della linea “immagina wood” che vengono esaltati in una collezione esclusiva, capace di coniugare design e matericità.

Lo store vi aspetta per scoprire tutte le novità e le promozioni dedicate ad hoc per ogni cliente. Segui il CENTRO LUBE sulle pagine social: Facebook e Instagram dedicate.