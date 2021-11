Lanciano celebra il 4 novembre: "Omaggiamo il Milite Ignoto per ricordare che Nazione siamo"

"Finché ci sarà quel soldato a custodire e a vegliare 24 ore su 24 il Milite Ignoto, l'Italia non avrà non problemi. Siamo e resteremo un Paese fondato su democrazia e parlamentarismo". Ha parlato così Filippo Paolini, nella sua prima uscita ufficiale con la fascia tricolore da sindaco, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

"Chiunque ha avuto la fortuna di poter ascoltare i racconti di nonni o bisnonni, - ha detto il sindaco - sa che valore ha la data del 4 novembre. Che valore ha questa data, soprattutto ricordando quanti giovani morirono nella Prima Guerra Mondiale solo per amore di Patria e spirito di sacrificio e dovere".

Presenti, in piazza Plebiscito, ai piedi del monumento ai Caduti, i rappresentanti delle Forze Armate, della sezione cittadina dell'ANPI, la nuova giunta, con l'assessore regionale Nicola Campitelli.