Lanciano, l’8 novembre il primo consiglio comunale con il Prefetto Forgione

È prevista per lunedì 8 novembre, la prima convocazione del nuovo consiglio comunale di Lanciano guidato dal sindaco Filippo Paolini. Al fine di garantire la dovuta distanza interpersonale dei partecipanti, la seduta, che vedrà la partecipazione del prefetto Armando Forgione, è stata convocata nella sala "Benito Lanci" della Casa di Conversazione di piazza Plebiscito, lunedì 8 novembre alle 16:30, "con eventuale prosecuzione nel giorno successivo in seduta di prima convocazione per la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno".

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", sottolineano dalla segreteria del sindaco, "è previsto l'obbligo di possesso ed esibizione su richiesta del green pass per l'accesso alla sala 'Benito Lanci' da parte dei componenti del consiglio comunale e degli altri soggetti presenti, così come richiesto l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il rispetto del distanziamento".