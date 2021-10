Paolini presenta la nuova giunta, idee e progetti dei nuovi assessori

“Squadra” e “lavoro di gruppo” sono state le parole ricorrenti nella presentazione della nuova giunta Paolini, pronta a mettersi al lavoro in vista del primo consiglio comunale in programma per il prossimo 8 novembre.

Sette assessori, tre alla seconda esperienza in giunta e quattro pronti a portare l’entusiasmo tipico di chi è alla prima volta.

Tra progetti, proposte e voglia di fare bene per la città, is sono presentati a Lanciano Danilo Ranieri, nuovo assessore a Bilancio e Finanze, Cultura, Sport e Turismo ed il vice di Paolini, e Cinzia Amoroso, con la delega alle Politiche Sociali e Giovanili, entrambi della Lega. Graziella Di Campli (Lanciano che verrà) con l’assessorato all’Urbanistica, Patrimonio e Politiche della Casa, Paolo Bomba (Fratelli d’Italia) con i Lavori Pubblici, Mobilità e Traffico. Maria Ida Troilo (Forza Italia) ha presentato il suo impegno con Commercio, Agricoltura, Tutela degli animali mentre Angelo Palmieri (Alleanza con Paolini) è il nuovo assessore a Affari Generali, Risorse Umane, Istruzione, Partecipazione e Trasparenza. Curiosità attorno all’assessorato di Tonia Paolucci (Libertà in Azione), che si occuperà di Transizione Ecologica, Innovazione Tecnologica e Sistemi Informativi, Digitalizzazione, Sicurezza, Decoro Urbano, Contrade e gestione del fondi del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

C’è voglia di rimboccarsi le maniche, capire cos’è che non va e provare a ribaltare quelle situazioni che si trovano in impasse. Dalle mattonelle del Corso, al disagio dei più deboli, passando per le esigenze del commercianti in una città che ha bisogno di ripartire dalla Cultura.

“Nessuno lavorerà da solo ma, mettendo ognuno a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza, faremo un ottimo lavoro di squadra, ne sono sicuro. - afferma il sindaco Filippo Paolini - Cercheremo, per quel che è possibile di far vedere la nostra presenza sin dal Natale, cercando di fare qualcosa che possa dare un ritorno all’intera città. In piazza? Quest’anno avremo un albero vero, non ci sarà nessun bando”.