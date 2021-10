La violoncellista Leila Shirvani e l’orchestra sinfonica Tosti nel primo appuntamento con Crescendo

Sarà interamente dedicata alle donne la terza edizione di Crescendo, la musica come non l’avete mai vista, rassegna musicale a cura dell’associazione Musart. Dopo l’anteprima di stagione ad agosto, con il concerto Piccole Onde, su il sipario il 1° novembre alle ore 17,30, quando il teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà la violoncellista anglo-persiana Leila Shirvani.

Concertista internazionale e attivista ambientale, già ospite di Stefano Bollani su Rai3 nel programma Via dei matti numero zero, e di Camila Raznovich nel Kilimangiaro Estate, si esibirà da solista con l'Orchestra Sinfonica Tosti di Ortona diretta dal maestro Paolo Angelucci.

Leila Shirvani parlerà al pubblico della sua Eco-Accademia nel Bosco, un'accademia musicale a impatto zero sull'ambiente, e del suo attivismo per la natura portato avanti con la voce della musica. A dialogare con lei, e con le ospiti degli appuntamenti successivi, ci sarà la giornalista Licia Caprara. La violoncellista si esibirà poi nel Concerto di Haydn in Do maggiore per violoncello e orchestra.

La rassegna proseguirà poi il 14 novembre ed il 19 dicembre, con i concerti "Schumann in Blue" e "L'arte di essere donne" con grandi ospiti, del mondo dello sport, del giornalismo e della letteratura.